Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Diebstahl gesucht + Unter Drogeneinfluss unterwegs + Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt + Ölspur sorgt für Verkehrsbehinderungen

Landkreis Verden (ots)

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Verden. In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle "Am Nordertor". Die Unbekannten öffneten zudem gewaltsam eine verschlossene Tür eines Baucontainers. Diebesgut wurde nach derzeitigen Erkenntnissen aus diesem jedoch nicht erlangt. Im gleichen Zeitraum wurde von der Baustelle zudem Kraftstoff entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Diese werden gebeten, sich unter 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 20 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagnachmittag in der Artilleriestraße. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, sodass die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst wurde. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Kirchlinteln. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 160 wurde eine Frau leicht verletzt. Eine 72-jährige Autofahrerin befuhr die Luttumer Dorfstraße in Richtung der Landesstraße, als sie im Kreuzungsbereich nach rechts abbiegen wollte. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah sie hierbei eine von rechts kommenden, 18 Jahre alte Fahrradfahrerin. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde die 18-Jährige leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Ölspur sorgt für Verkehrsbehinderungen

Thedinghausen. Aufgrund eines technischen Defekts verlor ein Linienbus am Dienstagmorgen zwischen der Verdener Straße und der Syker Straße auf einer Strecke von rund 4 Kilometern Hydrauliköl und blieb schließlich liegen. Der Bus musste von der Fahrbahn gezogen werden. Auf der Strecke mit der Ölspur geriet ein 50 Jahre alter Autofahrer ins Schleudern, als er auf der Braunschweiger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der Mann kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Umrandung eines Hydranten. Hierdurch entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

