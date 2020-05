PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Illegales Straßenrennen über die B54 von Taunusstein-Hahn in Richtung Wiesbaden - ZEUGENAUFRUF

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2020, fielen einer Funkstreife der Polizeistation Bad Schwalbach gegen 02.10 Uhr im Bereich des ZOB in Taunusstein-Hahn zwei Pkw auf, welche aus Richtung Bad Schwalbach kommend mit quietschenden Reifen nach rechts, in die Wiesbadener Straße abbogen. Anschließend beschleunigten beide Fahrzeuge stark. Die Streife folgte den beiden Pkw stadtauswärts, in Fahrtrichtung Wiesbaden. Bei der Fahrt über die B54, Eiserne Hand, fuhren die Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und überholten sich trotz bestehenden Überholverbots. Ein Pkw wurde im Bereich des Hofgut Adamstal angehalten. Bei der Kontrolle des 20-jährigen Fahrzeugführers konnte Alkohol in dessen Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Der zweite beteiligte Pkw wendete und flüchtete zurück über die B54, in Fahrtrichtung Taunusstein-Hahn. Hierbei handelte es sich um einen silbernen Opel Corsa.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124/ 7078-0 in Verbindung zu setzen.

