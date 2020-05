PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: mehrere schwere Verkehrsunfälle im Untertaunus am Vatertag

Bad Schwalbach (ots)

1) Am Donnerstag Nachmittag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Schwalbach gleich mehrere zum Teil schwere Verkehrsunfälle Gegen 16.00 Uhr verlor auf der B 54 ein 30 jähriger in Richtung Bad Schwalbach fahrender Quad Fahrer zwischen Abfahrt Laufenselden und Burg Hohenstein bei einem Abbiegemanöver die Kontrolle über das Quad und überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei zum Glück nur leichter verletzt, Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro

2) Um 16:30 Uhr befuhr ein 17 jähriger aus Hünfelden mit seinem Krad die L 3321 aus Richtung B 54 in Richtung Heidenrod Laufenselden. In einer Linkskurve geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 32 jährigen Kradfahrer aus Steinbach/Ts zusammen. Beide Kradfahrer wurden schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Hier entstand Sachschaden in Höhe von 8000,- Euro

3) Um 17:15 Uhr befuhren zwei Rennradfahrer die K 612 zwischen Heidenrod Niedermeilingen und Müncheroth (Rlp). Einer der beiden kam vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Der zweite Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls. Hierbei stürzte der zweite Radfahrer auch seitlich gegen einen in diesem Moment gerade vorbei fahrenden Omnibus. Beide Radfahrer wurden schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in Krankenhäuser verbracht.

4) Um 17:30 Uhr befuhr ein 50 jähriger Wiesbadener mit seinem Krad die B 275 aus Richtung Bad Schwalbach in Richtung Roter Stein. Aus bislang unklarer Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Das Krad geriet hierbei in Brand, dieser konnte allerdings von Ersthelfern schnell gelöscht werden. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro

5) Um 19:00 Uhr missachtete auf der B 260 in Höhe Abfahrt Heidenrod-Kemel ein aus Richtung Holzhausen/Haide kommender Kradfahrer beim Linksabbiegen Richtung Kemel/Laufenselden die Vorfahrt eines entgegenkommenden 56 jährigen Kradfahrers aus Weidenbach. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell