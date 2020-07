Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht + Auffahrunfall + Lkw übersehen

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Schwanewede. Zutritt zu einem Baucontainer im "Gewerbekamp" versuchten sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 00:50 Uhr zwei bislang unbekannte Männer zu verschaffen. Die Unbekannten wurden hierbei beobachtet und die Polizei verständigt. Die Männer verließen die Örtlichkeit nach derzeitigen Erkenntnissen in einem silbernen Auto und wurden durch die Polizei bislang nicht angetroffen. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die verdächtige Umstände wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Auto geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791-3070 entgegen.

Auffahrunfall

Hambergen. Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagmorgen gegen 7:45 Uhr auf der Bundesstraße 74. Eine 27 Jahre alte Autofahrerin beabsichtigte, den Kreisel in Richtung Osterholz-Scharmbeck zu verlassen, als sie das Anhalten der vor ihr fahrenden 20-Jährigen zu spät bemerkte und auffuhr. Hierdurch wurde die 20 Jahre alte Frau leicht verletzt. Außerdem entstand ein Schaden von rund 7000 Euro und das Auto der 20-Jährigen wurde abgeschleppt.

Lkw übersehen

Lilienthal. Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw kam es am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 133. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah eine 85 Jahre alte Autofahrerin beim Einfahren in den Einmündungsbereich Wörpedorfer Straße/Worphauser Landstraße den Lkw eines von links kommenden 32-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der 85-Jährigen so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Schaden von rund 8500 Euro.

