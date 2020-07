Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Garagenbrand

Lilienthal (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Mittwochmittag in einer Garage in der Feldhäuser Straße zu einem Brand. Die Garage und ein Nebenraum wurden stark verrußt. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Neben dieser waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Außerdem war vorsorglich ein Rettungswagen vor Ort eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 0152-56880604

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell