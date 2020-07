Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ladendiebstahl - Diebesgut sichergestellt

Posthausen (ots)

Ein Ladendiebstahl ereignete sich am Dienstag gegen 13:40 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in Posthausen. Ein Mitarbeiter wurde auf zwei Personen aufmerksam, die ohne Bezahlung diverse Bekleidungsstücke an sich nahmen und diese in einem in der Nähe geparkten Auto verstauten. Im Anschluss flüchteten die Frau und der Mann zu Fuß und wurden durch den Mitarbeiter verfolgt. Dieser konnte die Frau einholen und bis zum Eintreffen der Polizei bei ihr bleiben. Der Mann wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen bislang nicht angetroffen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden ordnete das Amtsgericht Verden die Durchsuchung des genutzten Autos an. Bei dieser wurde unter anderem das Diebesgut sichergestellt. Im Anschluss wurde die Frau aus den Maßnahmen entlassen. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen die Frau und ihren Begleiter eingeleitet.

Bei dem Begleiter handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter großen Mann, mit schlanker Statur und dunklen Haaren. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer hellblauen Jeans, einer dunklen Jacke, dunklen Schuhen und einem Mundschutz bekleidet.

Mögliche Zeugen, die auf den Mann oder die Frau aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04205-8604 an die Polizeistation in Ottersberg zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell