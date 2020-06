Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Fahrraddieb während der Anzeigenaufnahme

Dortmund (ots)

Einen Fahrraddiebstahl konnte die Dortmunder Bundespolizei am gestrigen Abend (29. Juni) nach nur wenigen Minuten schon aufklären. Während der Anzeigenaufnahme fuhr der vermeintliche Dieb an der Wache vorbei, wurde verfolgt und sofort gestellt.

Ein 16-jähriger Dortmunder wendete sich am gestrigen Abend an die Dortmunder Bundespolizei am Hauptbahnhof. Den Beamten teilte er mit, dass er Mittags sein Fahrrad am Königswall abgestellt und mit einem Schloss gesichert habe. Als er gegen 21 Uhr zurückkehrte, waren sein Rad und auch das Fahrradschloss nicht mehr auffindbar. Noch während er den Bundespolizisten den Sachverhalt schilderte sah er, wie eine ihm unbekannte Person mit seinem gestohlenen Rad an der Wache vorbeifuhr. Sofort machte er die Polizisten auf den vermeintlichen Dieb aufmerksam. Diese verfolgten den 14-Jährigen und forderten ihn auf, sofort anzuhalten. Als die Streife dann das Rad in Augenschein nahm, erkannte sie gleich eine wahrscheinliche Übereinstimmung mit der zuvor gemachten Beschreibung. Auf Nachfrage woher er denn das Rad habe, konnte der Dortmunder keine schlüssige Erklärung abgeben.

Das Fahrrad wurde zunächst sichergestellt. Gegen den 14-jährigen deutschen Staatsangehörigen ist ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet worden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell