Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Diebstähle auf dem Golfplatz Levershausen

Northeim (ots)

Northeim, Gut Levershausen, Golfplatz, Samstag, 30.05.2020, 15.25 Uhr bis 15.45 Uhr

NORTHEIM (jho) - Zu insgesamt drei Diebstählen kam es am Samstag auf dem Golfplatz in Levershausen. Vermutlich war der genaue Tatort der Abschlag zu Loch 11, der so genannte und bekannte Keilerkopf auf dem Niedersachsen-Course.

Die geschädigten Spieler stellten ihre Golfsbags unterhalb des Abschlages ab und gingen dann zu dem Abschlag, der etwas erhöht liegt. Diesen Umstand nutzten wahrscheinlich die bislang unbekannten Täter und dursuchten die Bags nach Bargeld und Wertgegenständen. Erst nach Beendigung der Spielrunde am Vereinshaus wurde das Fehlen der Wertgegenstände und des Bargeldes durch die Geschädigten bemerkt.

Entwendet wurde eine Geldbörse mit Bargeld und Papieren, eine kleine mitgeführte Damentasche mit mehreren Wertgegenständen und eine hochwertige Armbanduhr der Marke Tag Heuer. Beobachtet wurde in diesem Zusammenhang ein vermutlicher weißer BMW mit ausländischem Kennzeichen, der sich im Bereich des Abschlages auf einem dahinter liegenden Feldweg befand.

Wer Angaben zu dem weißen BMW machen kann, bzw. wer auffällige Personen oder etwas anderes Auffälliges in dem Bereich Levershausen am Samstag gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei Nörten-Hardenberg, 05503 - 91523-0.

Polizeiinspektion Northeim

