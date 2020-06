Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

1) Northeim, B241, Dienstag, 02.06.2020, 18:00 Uhr

HAMMENSTEDT (köh) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellen Beamte der Polizei Northeim am gestrigen Dienstag, gegen 18:00 Uhr, bei einem Autofahrer eine Alkoholbeeinflussung fest.

Der 61- jährige Northeimer befuhr zuvor mit seinem PKW Toyota die B 241 von Hammenstedt in Richtung Northeim. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde in der Northeimer Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

2) Northeim, Sudetenstraße, Dienstag, 02.06.2020, 19:30 Uhr

NORTHEIM (köh) - Am Dienstagabend kontrollierten Beamte der Northeimer Polizei einen 62-jährigen Mofafahrer. Während der Verkehrskontrolle konnte ebenfalls Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Gegen den Betroffenen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholbeeinflussung eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell