Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Kr.) 37581 Bad Gandersheim, OT Dankelsheim,in Höhe Dankelsheim Haus-Nr. 30, 23.05.2020, 12:00 Uhr-02.06.2020, 09:30 Uhr.

Im Tatzeitraum vom 23.05.2020,12:00 Uhr bis zum 02.06.2020,09:30 Uhr, kam es in Dankelsheim in Höhe der Hausnummer 30, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei mit seinem Fahrzeug,eine Dachrinne an einer dortigen Scheune. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. An der Dachrinne konnten blaue Lackanhaftungen festgestellt werden. Es entstand ein Fremdschaden in noch nicht bekannter Höhe. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer: 05382-919200, in Verbindung zu setzen.

