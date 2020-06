Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kellerbrand in einem Einfamilienhaus

Northeim (ots)

Hardegsen, Gladebergsweg, 02.06.2020, 23:50 Uhr

HARDEGSEN (köh) - In der Nacht zu Mittwoch kam es in einem Einfamilienhaus im Gladebergsweg in Hardegsen zu einem Kellerbrand.

Die Hauseigentümer wurden durch die Auslösung der Rauchmelder und dem Ausfall der Elektrik auf die Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss aufmerksam. Durch den Hauseigentümer wurde in einem Kellerraum der Brand eines Elektroherdes festgestellt. Er begann daraufhin unverzüglich den Brand mit Wassereimern zu löschen. Die abschließende Brandbekämpfung wurde von 16 Kräften der Feuerwehr Hardegsen sowie der Ortsteile übernommen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Gebäudeschaden erstreckt sich auf den brandbetroffenen Kellerraum. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 5.000 bis 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

