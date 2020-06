Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 14.000 Euro Sachschaden durch Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Kreisstraße 414, Montag 01.06.2020, 18:20 Uhr

KATLENBURG (köh) - Am Pfingstmontag kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße 414 in Fahrtrichtung Katlenburg. Ein 36- jähriger Katlenburger befuhr mit seinem VW Passat die K 414 von Suterode in Richtung Katlenburg und übersah dabei den verkehrsbedingt haltenden PKW VW Golf samt Anhänger des 52-jährigen Fahrzeugführers aus dem Kreis Eichsfeld. Durch den Zusammenstoß wurde der Anhänger, in dem zwei Elektrofahrräder geladen waren, in den Stoßfänger des Zugfahrzeuges gedrückt. Im Kofferraum des VW Golf befand sich ein Hund, der glücklicherweise durch den Aufprall nicht verletzt wurde. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

