POL-NOM: Bad Gandersheim, Holzmindener Straße, Donnerstag, 28.05.20, 15.20 Uhr - 19.30 Uhr

Bad Gandersheim (ots)

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstag, 28.05.20, 15.20 Uhr stelle eine 59-jährige Bad Gandersheimerin ihr weißes Damenrad der Marke "Neuzer" auf dem Parkplatz eines in der Holzmindener Straße, in Bad Gandersheim ansässigen Lebensmittelgeschäftes ab. Als sie nach Erledigung ihrer Einkäufe, gegen 15.40 Uhr wieder zum Abstellort ihres Fahrrades zurückkehrte, war dieses nicht mehr vorhanden. Der Wert des Fahrrades beträgt ca. 250,- EUR Zeugen, die Hinweise zu dem entwendeten Fahrrad geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

