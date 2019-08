Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Einbruch in Praxis

Zeuge schlägt Täter in die Flucht

Emmerich (ots)

Am Montag (19. August 2019) gegen 01:15 Uhr wurde ein Mitarbeiter in einer Praxis am Krankenhaus in der Willibrordstraße durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt. Als er nachschaute, sah er außen am Gebäude eine Person, die offensichtlich versuchte, ein Fenster aufzuhebeln. Der Unbekannte flüchtete daraufhin. Der Zeuge beschreibt ihn als ca. 185cm groß und bekleidet mit einem grauen Kapuzen-Sweatshirt sowie Jogginghose. Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell