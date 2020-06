Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrszeichen umgefahren und gleich zur Werkstatt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine Funkstreife des Einbecker Polizeikommissariats befuhr am Dienstag, 02.06.2020, gegen 11.45 Uhr die Hannoversche Straße aus Richtung Kohnsen kommend. Vor dem Einfahren in den Kreisverkehr an der Biogasanlage fiel den Beamten auf, dass ein Verkehrszeichen völlig aus der Verankerung gerissen und verbogen war. Am Ort wurden, neben blauem Farbabrieb auf dem Verkehrszeichen, Fahrzeugteile, gefunden, die einem Pkw der Marke Audi zugeordnet werden konnten. Daraufhin wurde das dementsprechende Autohaus aufgesucht. Hier wurde von einem Mitarbeiter berichtet, dass kurz vorher ein blauer Audi A 3 zur Reparatur abgegeben wurde. Die dazugehörige Fahrzeugführerin (78) aus einer Einbecker Ortschaft hätte noch einen Termin wahrnehmen müssen und wurde im Anschluss von einem Kollegen nach Haus gebracht. Die Fahrerin ist aus bislang ungeklärter Ursache einfach über das Vekehrsschild gefahren und auf direktem Weg zur Werkstatt, ohne die Polizei zu benachrichtigen. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Es entstand ein Schaden in höhe von ca 4500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell