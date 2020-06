Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Kr). 37581 Bad Gandersheim, Marienstraße 24,Parkplatz Netto-Markt. Samstag, den 30.05.2020, 11:40 bis 11:45 Uhr.

Am Samstag, den 30.05.2020, in der Zeit zwischen 11:40 Uhr-11:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Marienstraße in Bad Gandersheim, zu einer Verkehrsunfallfucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei einen PKW, Renault Clio, Farbe grau, mit Hildesheimer Kennzeichen, vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Breich des hinteren linken Kotflügels und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von 1000,- Euro. Personen die Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim, unter der Telefon-Nr.: 05382-919200, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell