POL-FR: Vogtsburg - Mountainbikefahrer überschlagt sich

Vogtsburg - Am Freitag 08.05.2020 gg. 12:37 Uhr stürzte im Gewann Badberg auf einem schmalen unbefestigten Weg im Rebgelände ein Mountainbiker so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen werden musste. Der 24jährige befand sich in Begleitung, stürzte aber ersten Ermittlungen zufolge auf dem abschüssigen Geländeabschnitt alleinbeteiligt. Lebensgefahr besteht nicht. Das Polizeirevier Breisach hat den Unfall aufgenommen.

