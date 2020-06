Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Illegale Müllentsorgung

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Unterer Leineweg, Feldmark an der Leine, 27.05.2020 bis 02.06.2020

NÖRTEN-HARDENBERG (jho) - Unbekannte Täter lagerten im o.a. Zeitraum in der Feldmark am unteren Leineweg in Nörten-Hardenberg neben einem befestigten Feldweg eine größere Menge Bauschutt und Unrat ab.

Unter anderem wurden dort neben einer Kaffeemaschine, 2 Toiletten, Holzteile sowie geflieste Wandflächen entsorgt.

Wer Angaben zu dem Entsorger machen kann, bzw. wer gesehen hat, dass jemand dort diesen Bauschutt entsorgt hat, meldet sich bitte bei der Polizei Nörten-Hardenberg, 05503 - 91523-0.

