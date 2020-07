Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Trickdiebinnen in der Heinrichstraße - Zeugenaufruf

Verden. Am Mittwochnachmittag haben zwei Trickdiebinnen einen 86-jährigen Mann bestohlen, der in einer Wohnung an der Heinrichstraße wohnt. Die Frauen klingelten gegen 15 Uhr an der Haustür des Seniors und baten um etwas Wasser sowie um einen Stift zum Schreiben, dabei wedelten sie mit einem Zettel in der Hand. Überrumpelt ließ der Mann die Frauen schließlich in die Wohnung. Während eine Täterin den Mann dann ablenkte, entwendete die andere unbemerkt Bargeld. Anschließend verließen die Diebinnen die Wohnung wieder und flohen in unbekannte Richtung. Von ihnen liegt nur eine vage Beschreibung vor. Beide Frauen dürften etwa Mitte 30 sein, sie trugen knappe Röcke und sprachen nur gebrochen Deutsch. Hinweise zu verdächtigen Frauen in der Heinrichstraße und Umgebung nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen. Da die Ermittler solche Einschleich- und Trickdiebstähle derzeit im gesamten Landkreis gehäuft registrieren, bitten die Beamten dringend darum, ältere Menschen wie Familienangehörige, Nachbarn und Freunde zu warnen und zu sensibilisieren.

Unfall auf Hönischer Kreuzung

Verden/Hönisch. Am Freitagmorgen kam es auf der Hönischer Kreuzung zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Eine 45-jährige Opel-Fahrerin bog gegen 8 Uhr von der Südbrücke kommend nach links ab, dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 60-jährigen Peugeot-Fahrerin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Fahrerinnen erlitten einen Schock.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Durch offenes Fenster geklettert

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen in ein Wohnhaus an der Gaußstraße eingestiegen. Zwischen 8:30 und 9 Uhr kletterten sie durch ein geöffnetes Fenster in das Haus, wo sie nach Wertgegenständen suchten und Schmuck fanden. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04298/92000 entgegen.

Auto übersehen

Worpswede. Beim Verlassen einer Grundstücksauffahrt an der Findorffstraße (L153) hat am Donnerstagvormittag eine 42-jährige Fahrerin eines Kleinwagens eine herannahende 39-jährige Frau übersehen, die auf der L153 mit einem VW herannahte. Aufgrund des folgenden Zusammenstoßes geriet die VW-Fahrerin noch auf die Gegenfahrbahn und streifte hier einen entgegenkommenden Opel, in dem ein 80-Jähriger am Steuer saß. Der Sachschaden an den drei Autos beträgt rund 15.000 Euro. Die 42-Jährige erlitt zudem leichte Verletzungen.

Auffahrunfall fordert Verletzten

Ritterhude. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer wurde am Donnerstag gegen 17:45 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Ritterhuder Heerstraße (L151) leicht verletzt. Der Mann musste in Höhe Nordseite verkehrsbedingt abbremsen, was ein nachfolgender 77-jähriger Mann, der ebenfalls mit einem BMW unterwegs war, zu spät bemerkte. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Pkw Sachschaden von rund 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell