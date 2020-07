POL-VER: Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Sonntag, 12.07.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Sonntag, 12.07.2020

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Unfallverursacher flüchtet Hambergen - Am Samstag kam es gegen 15:00 Uhr in der Hauptstraße in Hambergen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf. An diesem entstand erheblicher Sachschaden, die Schadenshöhe beträgt mindestens 1000 Euro. Der unbekannte Verursacher verließ schließlich unerlaubt den Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck, Tel. 04791/3070, zu melden.

Pedelec-Fahrer wird leicht verletzt Ritterhude - Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen 17:20 Uhr in der Riesstraße in Ritterhude ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Feststellungen befuhr dieser erlaubterweise den dortigen Gehweg, als plötzlich die 23-jährige Fahrerin eines VW von einer Hofeinfahrt auf den Gehweg fährt. Der 61-jährige Pedelec-Fahrer versucht noch, dem Pkw auszuweichen, stürzt jedoch im Anschluss auf den Gehweg. Dabei verletzt er sich leicht. Die Unfallverursacherin muss nun mit einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Fahrradfahrer übersehen und leicht verletzt Ritterhude - Am Samstagabend befuhr eine 34-jährige Frau gegen 20:30 Uhr mit ihrem Pkw in Ritterhude die Dammstraße in Richtung Fergersbergstraße. Beim Versuch, nach rechts in die Fergersbergstraße abzubiegen übersah sie anscheinend einen 31-jährigen Mann, der den Gehweg mit seinem Fahrrad befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Unfallverursacherin muss nun mit einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

