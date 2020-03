Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenspiegel abgetreten

Polizei sucht Zeugen

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Anwohner der Straße In Kückhoven hörten am 2. März (Montag), gegen 22.30 Uhr, einen lauten Knall und Gelächter vor dem Haus. Daraufhin sahen sie nach dem Rechten und bemerkten drei Personen, die zu Fuß in Richtung der Straße Stülpend flüchteten. Am Pkw der Anwohner war der linke Außenspiegel offenbar abgetreten und entwendet worden. Sie verständigten die Polizei über das Geschehen und die Beamten nahmen eine Anzeige auf. Die Täter waren zirka 15 bis 17 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und männlich. Einer war mit einem weißen Pullover und einer schwarzen Jacke bekleidet. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell