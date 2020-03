Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Pkw eingedrungen

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Zwischen Montag (2. März) und Dienstag (3. März) drangen unbekannte Täter in mehrere Pkw ein, die in der Ortschaft Kückhoven parkten. Die Taten wurden an den Straßen Zum Lerchenpfad (2x) und Im Bonetal (1x) begangen. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt.

