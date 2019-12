Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Fußgänger angefahren

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 19:30 Uhr überquerte ein 55-Jähriger einen Parkplatz in Vaihingen an der Enz in der Grabenstraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker parkte hinter dem 55-Jährigen aus und fuhr aus dem Parkplatz heraus. Dabei wurde der Mann vom Fahrzeug gestreift und fiel zu Boden. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr weiter ohne anzuhalten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw der Kompaktklasse gehandelt haben. Der 55-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07042 941 0 entgegen.

