POL-OL: +++ Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein +++ Person mit Verletzung gesucht +++

In der vergangenen Woche kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00:45 Uhr in Bad Zwischenahn im Ortsteil Rostrup mutmaßlich zu einem versuchten Tötungsdelikt. Die Polizei berichtete bereits darüber: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4762211

In diesem Zusammenhang wird zur beweiskräftigen Klärung der Tat am heutigen Tag im 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass das Opfer sich gegen den Angriff eines unbekannten Täters gewehrt hat. Es ist möglich, dass der Täter dadurch eine blutende Verletzung an der Hand erlitten hat. Aus diesem Grund bittet die Ermittlungsgruppe die Bevölkerung um Mithilfe:

Wem ist eine Person aufgefallen, die seit vergangenen Freitag augenscheinlich eine Verletzung an der Hand hat und deren Ursache nicht nachvollziehbar erscheint? Die Verletzung ist möglicherweise mit einem Verband oder Pflaster abgedeckt.

Hinweise bitte an die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115. (1327058)

