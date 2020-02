Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Alarmanlage verschreckt Einbrecher in Limeshain+++Damenrad in Bad Nauheim gestohlen

Friedberg (ots)

Limeshain: Alarmanlage verschreckt Einbrecher

Wie nützliche eine Alarmanlage sein kann und vor Diebstahl schützen kann, zeigt ein Fall von Montagabend in Limeshain. Zwischen 17.40 Uhr und 21.00 Uhr versuchten Unbekannte das Fenster eines Aussiedlerhofes bei Himbach aufzuhebeln. Dabei löste die Alarmanlage aus und verschreckte die Einbrecher. Wer konnte auffällige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit im Bereich der Aussiedlerhöfe beobachten. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen unter 06042/96480.

Bad Nauheim: Damenrad gestohlen

Ein Damenrad war am Sonntag (16. Februar) die Beute eines unbekannten Diebes in der Straße "Am Goldstein". Das silber-bordauxfarbene Rad des Herstellers Kettler stand bei den dortigen Fahrradständern und war mit einem Schloss gesichert. Zwischen 15.00 und 21.45 Uhr schlug der Täter zu und entwendet es. Hinweise bitte an die Polizeistation in Friedberg unter 06031/601-0.

