POL-WE: Zeugenaufruf nach Überfall auf Wettbüro in Butzbach - Tatverdächtige flüchten mit Bargeld

Butzbach: Überfall auf Wettbüro-Zeugenaufruf

Nach einem Überfall auf ein Wettbüro in der Weiseler Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei Unbekannte betraten Montagabend (17. Februar) das Büro und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe und einem Messer die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte kam der Aufforderung nach und übergab das Bargeld in vierstelliger Höhe, welches einer der Täter in seine Umhängetasche steckte. Das Duo flüchtete nach draußen, wo offenbar ein weiterer Täter wartete. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Bahnhofsplatz. In diesem Zusammenhang spielt ein grauer Mittelklassewagen mit Friedberger Kennzeichen (FB-AN 580) eine Rolle. Wo hat dieses Fahrzeug zur Tatzeit sowie vor der Tat gestanden?

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Ein Mann war zirka 1,75 Meter groß und etwa 24 Jahre alt. Er trug eine rote Jacke, eine Jeans sowie weiße Schuhe und hatte ein pakistanisches Erscheinungsbild. Der zweite Verdächtige ist etwa 1,65 Meter groß, zirka 28 Jahre alt und dunkelhäutig. Er trug ein schwarzes Basecap mit weißem Schriftzug, eine schwarze Jacke und ein Jeans. Er hatte die Umhängetasche bei sich. Der dritte Mann ist etwa 1,70 Meter groß und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine rote Jacke, eine Jogginghose sowie weiße Schuhe mit schwarzer Sohle.

Wem sind diese Verdächtigen im Bereich der Weiseler Straße aufgefallen? Wer kann Angaben zu deren Identität machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg unter 06033/7043-0.

