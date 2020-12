Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Bei Auffahrunfall verletzt

RaesfeldRaesfeld (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Montag in Raesfeld gekommen ist. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 17.40 Uhr die Dorstener Straße (B224) aus Richtung Dorsten kommend in Richtung Raesfeld. Vor einer Grünlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung mit der Rhader und der Schermbecker Straße bemerkte er nicht das vor ihm fahrende Fahrzeug einer 55-Jährigen und fuhr ungebremst auf - der Borkener war mit höherer Geschwindigkeit unterwegs gewesen als der Wagen der Frau vor ihm. Es kam zum Aufprall, bei dem sich beide Beteiligte aus Borken leichte Verletzungen zuzogen. Per Rettungswagen kamen sie in ein Krankenhaus. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell