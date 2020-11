Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

LippeLippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Detmolder mit seinem VW Fox die Lopshorner Allee von Augustdorf aus kommend in Richtung Hiddesen. Mit in dem Fahrzeug befanden sich drei weitere junge Detmolder/ -innen im Alter von 15, 17 und 18 Jahren. Ausgangs einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengaben und überschlug sich. Der Fahrer und eine 17-jährige Beifahrerin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Da die unfallaufnehmenden Beamten bei dem Fahrzeugführer Anzeichen für einen Konsum von Betäubungsmitteln feststellten, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell