Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Zigarettenautomat "gesprengt"

LippeLippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 23.45 Uhr versuchten unbekannte Täter, an der Hummerbrucher Straße einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Durch die Explosion wurde aber lediglich der Kartenleser beschädigt, der Automat selber widerstand dem Explosionsdruck, so dass die Täter weder Geld noch Zigaretten erbeuteten. Hinweise auf verdächtige Personen, die zur Tatzeit im Bereich des Tatortes beobachtet worden sind, richten Zeugen bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

