Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Einbruch in Wohnhaus

LippeLippe (ots)

(LW) Unbekannte Täter hebelten im Tatzeitraum von Freitag, 16.00 Uhr bis Samstag, 09.30 Uhr an einem Einfamilienhaus an der Straße "Großer Schratweg" ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Im Haus durchsuchten sie die Räumlichkeiten und brachen einen Tresor auf, aus dem sie Schmuck entwendeten. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, die im oben genannten Zeitraum in Tatortnähe beobachtet wurden, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

