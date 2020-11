Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Diebe erbeuten Motorrad und Haushaltsgeräte.

LippeLippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen vergangenem Samstag und Mittwochmorgen gewaltsam in einen ehemaligen Pferdestall auf einem Hof an der Hauptstraße ein. Der Stall mündet unmittelbar an das Wohnhaus und fungiert nunmehr als Abstellraum. Die Täter knackten ein Schloss und stahlen ein hochwertiges Motorrad der Marke BMW sowie einen Geschirrspüler und einen Einbaubackofen. Die beiden Haushaltsgeräte waren noch in Originalverpackung. Die Einbrecher müssen das Diebesgut mit einem entsprechend großen Fahrzeug abtransportiert haben. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

