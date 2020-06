Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecfahrer stürzt mit Hund

Stadtlohn (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 62-jähriger Pedelecfahrer am Mittwoch in Stadtlohn zugezogen. Er war mit seinem Hund gegen 19.50 Uhr auf der Gutenbergstraße in Richtung Kreisstraße 24 unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Radfahrer auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

