Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Navigationsgerät in der Nacht gestohlen

Gronau (ots)

Diebe haben in Gronau die Scheiben eines Autos eingeschlagen und ein Navigationsgerät gestohlen. Ihr Auto hatte die Geschädigte auf dem Mühlenplatz am Dienstag gegen 18.00 Uhr abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 07.15 Uhr bemerkte sie den Diebstahl. Der Wert des Gerätes wird mit circa 100 Euro beziffert, der Sachschaden an dem Fahrzeug beträgt etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

