Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Borken erlitten. Eine 24-Jährige befuhr gegen 22.00 Uhr die Heidener Straße in Richtung Beckingsweg. Als die Borkenerin nach rechts in die Ahauser Straße abbiegen wollte, fuhr sie auf den Wagen eines 34-Jährigen auf. Der Velener hatte ebenfalls in die Ahauser Straße abbiegen wollen und angehalten, um Radfahrern das Queren zu ermöglichen. Die hinter ihm fahrende Frau hatte das zu spät bemerkt. Der Leichtverletzte wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung geben. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 150 Euro.

