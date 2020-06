Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ohne Versicherung und Prüfbescheinigung unterwegs

Gronau (ots)

Ohne erforderliche Fahrzeugversicherung und gültiger Berechtigung war am Mittwoch eine 35-Jährige in Gronau unterwegs. Polizeibeamte hielten die Gronauerin gegen 10.30 Uhr auf der Spinnereistraße an. An dem Motorroller war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen mit grüner Schrift befestigt. Auch eine Prüfbescheinigung konnte die Frau nicht vorweisen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell