Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handy und Geldbörse aus Auto gestohlen

Bocholt (ots)

Eine kurze Gelegenheit reichte einem Dieb am Mittwoch in Bocholt: Der Unbekannte entwendete eine Geldbörse aus einem Auto, das gegen 17.55 Uhr mit geöffneter Heckklappe an der Knufstraße gestanden hatte. Der Fahrer brachte gerade etwas aus dem Wagen in ein Haus - als der Mann zurückkehrte, waren seine Geldbörse und sein Handy aus dem Fahrzeuginneren verschwunden. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei erneuert ihren Appell, grundsätzlich keine Wertsachen im Wagen zurückzulassen.

