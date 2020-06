Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec entwendet

Bocholt (ots)

Gestohlen haben Diebe am Dienstag in Bocholt ein Elektrofahrrad. Das grün-grau lackierte Pedelec der Marke Fischer hatte verschlossen an den Shopping-Arkaden am Berliner Platz gestanden, wo es zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr zu dem Diebstahl kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell