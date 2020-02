Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Frau fährt unter deutlicher Alkoholeinwirkung in den Graben

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 02:45 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer dass kurz nach der Hochschule der Polizei in der Birkenharder Straße einen Auto im Graben stecken würde. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte der besagte Audi im Graben stehend festgestellt werden. Auf dem Fahrersitz befand sich eine 25-jährige Frau, die deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass die junge Dame absolut fahruntüchtig war. Der Führerschein wurde einbehalten, die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrerin wurde zur Blutentnahme und weiteren Untersuchung in eine nahegelegene Klinik verbracht. Die Absicherung des Pkw bis zum Eintreffen eines Abschleppunternehmens wurde durch eine zweite Streife gewährleistet. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Maucher) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0338788)

