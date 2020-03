Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 07.03.2020 bis 08.03.2020

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Einbruch In der Nacht von Freitag zu Samstag, im Tatzeitraum von 22.05 Uhr bis 06.55 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln der Haupteingangstür in ein Hotel in der Fritz-König-Straße ein und entwendeten Bargeld und ein Navigationsgerät. Der Schaden beläuft sich auf 250 Euro.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag zu Samstag, im Tatzeitraum von 21.00 Uhr bis 09.00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in eine Gaststätte am Berliner Platz ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach erster Einschätzung wurden Lebensmittel und Spirituosen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Sachbeschädigung Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr in der Brunnenstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür. Hierbei wurde die Glaseinfassung durch einen unbekannten Täter beschädigt.

