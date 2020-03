Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 06.03.2020 bis 07.03.2020

Goslar (ots)

Diebstahl eines E-Bike. Bad Harzburg. Ein türkisfarbenes Pedelec, Haibike SDuro, wurde am Freitag, im Tatzeitraum zwischen 8 bis 10 Uhr, von dem Gelände eines Kindergartens in der Burgstraße entwendet. Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei Bad Harzburg unter 05322-911110 entgegen.

Diebstahl aus Transporter. Bad Harzburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch einen unbekannten Täter, ein im Kirchblick parkend abgestellter Transporter Daimler Vito angegangen und ein Akkustaubsauger entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Harzburg unter 05322-911110 entgegen.

Verkehrsunfall. Weddingen. Am Freitag, um 13:45 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Goslarer mit seinem Pkw Skoda die B82 aus Beuchte kommend in Richtung Weddingen. Innerhalb einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Es entstanden Sachschäden am Pkw und der Schutzplanke.

Versuchter Einbruch. Bad Harzburg. Am Samstag kam es gegen 03:10 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einem Einzelhandelsgeschäft im oberen Bereich der Herzog-Wilhelm-Straße. Durch den Täter wurde gewaltsam auf die Hausfassade eingewirkt, um in die Geschäftsräume zu gelangen. Ein Zeuge wurde auf die Geräuschentwicklung aufmerksam und verständigte umgehend die Polizei. Durch die herannahende Streifenwagenbesatzung konnte ein Täter nach kurzer Flucht gestellt werden. Ein Eindringen in die Geschäftsräume gelang dem Täter nicht, es entstand jedoch größerer Sachschaden an der Hausfassade. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Harzburg unter 05322-911110 entgegen.

i.A. Frischemeier, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell