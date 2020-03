Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar für den Zeitraum vom 06.03.2020, 12:00 Uhr bis zum 07.03.2020, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

In der Straße Im Zwingerwall kam es am Freitag, 06.03.2020, um 17:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 31-jähriger Goslarer wollte mit seinem PKW sein Grundstück verlassen und auf die Straße Zwingerwall einbiegen. Dabei übersah er den PKW eines 43jährigen Goslares. Durch den Zusammenstoß waren beide PKW nicht mehr fahrbereit. Der Geamtschaden wird auf min. 8000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, um 20:00 Uhr auf der Bundesstraße 6 in Höhe des goslarer Stadtteils Jerstedt. Hier fuhr eine 35-jährige, alkoholisierte Fahrzeugführerin mit ihrem VW Polo in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem VW Transporter eines 31-jährigen Goslares. Durch den Zusammenstoß wurden PKW-Teile beider Fahrzeuge auf die Fahrbahn geschleudert, wodurch der PKW eines weiteren Verkehrsteilnehmers beschädigt wurde. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

iA Köstler, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell