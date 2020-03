Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 06.03.2020 bis 08.03.2020

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Braunlage. Am Samstag, den 07.03.2020, gegen 12:45 Uhr, wurde auf der B 27 in Höhe der Abfahrt Braunlage-Mitte ein 41-jähriger Mann aus Braunlage mit seinem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann aufgrund eines bestehenden Fahrverbotes zur Zeit keine Kraftfahrzeuge führen darf. Da der Mann noch im Besitz seines Führerscheines war, wurde dieser beschlagnahmt und an den für das Fahrverbot zuständigen Landkreis übersandt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin bestand gegen den 41-jährigen noch ein Haftbefehl. Dieser konnte durch die Zahlung der Geldstrafe vor Ort erledigt werden. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Gegen 16:30 Uhr war der 41-jährige, nachdem er zuvor von seiner Wohnanschrift den Zweitschlüssel Pkw geholt hatte, erneut mit seinem Fahrzeug unterwegs und fuhr in Braunlage auf der Lauterberger Straße. Gegen den 41-jährigen wurde ein zweites Strafverfahren wegen des erneuten Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und auch der Zweitschlüssel wurde sichergestellt.

i. A. Pauls,POK

