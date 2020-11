Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Zeugen für Körperverletzung gesucht.

LippeLippe (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag verletzten auf dem Parkplatz an der Einmündung Herforder Straße/Lemgoer Straße drei Männer eine Frau. Gegen 17:10 Uhr war die 41-jährige Frau aus Dörentrup auf dem Weg zu ihrem dort geparkten Fahrzeug. Sie sah drei junge Männer, die gegen die Reifen des Wagens traten und bat diese damit aufzuhören. Als die Dörentruperin in das Auto steigen wollte, wurde sie von einem der Männer festgehalten, während ihr ein zweiter mit der Faust in die Magengegend schlug. Dabei fiel ihr ein Korb herunter, in dem sich auch eine Nagelschere befand. Mit dieser stach sie in Richtung eines Täters und schlug die drei Männer so in die Flucht. Das Opfer wurde durch den Schlag leicht verletzt. Die drei Angreifer waren nach Aussage der Geschädigten gleich bekleidet. Sie trugen schwarze Kapuzenpullover, schwarze Stiefel, Tarnfleckhosen sowie dunkle Mund-Nasen-Bedeckungen. Einer der Männer sei etwa 1,90 m groß, habe eine stämmige Statur und ein auffällig breites Kreuz. Er habe dialektfreies Hochdeutsch gesprochen. Die beiden anderen Personen seien zirka 1,70 m groß und haben eine normale Statur. Aufgrund der Uhrzeit dürften zahlreiche Fahrzeuge den Tatort passiert haben. Zeugen der Körperverletzung oder Personen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell