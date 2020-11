Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Unbekannte beschmieren Schulgebäude.

LippeLippe (ots)

Unbekannte begangen über das vergangene Wochenende Sachbeschädigungen auf dem Gelände der Schule an der Kampstraße. Sie beschmierten eine Hauswand sowie einen Abfallbehälter mit Farbe. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell