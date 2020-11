Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Technischer Defekt löst Brand aus.

Lippe

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses im Bremer Weg am gestrigen Dienstag entstand Sachschaden in Höhe von zirka 150.000 Euro. Brandermittler der Polizei Lippe nahmen den Brandort am (heutigen) Mittwoch in Augenschein und stellten fest, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat.

