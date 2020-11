POL-LIP: Lage. Motorrollerfahrer verletzt.

Polizei Lippe

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich Dienstagabend ein 17-jähriger Lagenser schwer. Gegen 18:45 Uhr befuhr er mit seinem Piaggio-Roller den Neudörnweg in Richtung Kameruner Straße. Dabei übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Citroen, auf den er trotz einer Gefahrbremsung auffuhr. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen an einer Hand und musste zur stationären Behandlung in ein Klinikum gefahren werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro.

