Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Wohnungseinbruch.

LippeLippe (ots)

Unbekannte drangen am frühen Mittwochmorgen in eine Wohnung an der Werrestraße ein. Gegen 1:20 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und stahlen Schmuck, ein Tablet der Marke Apple sowie einen Laptop. Das Diebesgut verstauten sie in einer am Tatort aufgefundenen Sporttasche. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090.

