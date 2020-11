Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Zwei Buswartehäuschen beschädigt - Zeugen gesucht.

LippeLippe (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend zwei Buswartehäuschen und verursachten damit Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Täter zerstörten die Glasscheiben von Haltestellen am Inselweg und an der Pivitsheider Straße. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180.

