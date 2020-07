Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Olpe (ots)

Am Mittwoch, 15.07.2020, 16:15 Uhr befährt ein 40-jähriger Autofahrer die K 18 aus Richtung Griesemert kommen in Fahrtrichtung Fahlenscheid. Das Auto kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt dort gegen einen Baum. In dem Fahrzeug befanden sich, neben dem Fahrer, noch drei weitere Insassen. Alle vier Personen werden bei dem Unfall schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall waren auch drei Rettungshubschrauber im Einsatz. Das Auto wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Die K 18 war für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen voll gesperrt.

