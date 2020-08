Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Leergut entwendet

Rhede (ots)

Auf Leergut abgesehen hatte es in der Nacht zum Dienstag ein Dieb in Rhede. Der Täter entwendete 26 Leergutkisten, die an einem Gastronomiebetrieb an der Straße Markt gelagert waren. Darüber hinaus ließ der Unbekannte auch einen Router mitgehen. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

